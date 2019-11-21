 Нацбанк не видит особых сложностей в переговорах с МВФ, – Рожкова

Об этом первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявила в интервью LIGA.net, отвечая на вопрос, какие сложные моменты осталось решить с МВФ, передает БизнесЦензор.

"Особых сложностей я уже не вижу: закон о незаконном обогащении принят, бюджет – тоже, анбандлинг "Нафтогаза" подписан президентом, насколько я знаю, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков. Даже по самому сложному вопросу – возврат денег, потраченных на банки-банкроты – тоже в последнее время есть прогресс", – сказала Рожкова.

Первый замглавы Нацбанка заявила, что базовый сценарий – "Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну, – ред.) мы получим до конца года".

Рожкова также уточнила, что на встрече с представителями миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине, вопрос задержания главы правления "Райффайзен Банка Аваль" и ее предшественника на должности первого замглавы НБУ Александра Писарука не обсуждался.

"Как таковое не обсуждали. Мы говорили в основном о программе и там, безусловно, звучал месседж, что миссия видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе ОП, Кабмина и Нацбанка. Но при этом, все понимаю, что в стране продолжают "работать" силы, стремящиеся сорвать наше сотрудничество", – подчеркнула замглавы НБУ.

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Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда 14 ноября прибыла в Киев для продолжения дискуссии о новой программе расширенного финансирования EFF. Украина надеется договориться о новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь для Украины из-за опасений, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных собственниками обанкротившихся банков, а также выведенных из "Приватбанка" до национализации.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.