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 Компания Ахметова начнет разработку нового месторождения глин на Донбассе

Кипрская компания Vesco Limited, объединяющая глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG группы СКМ Рината Ахметова, планирует начать разработку месторождения огнеупорных глин "Победа" в Допропольском районе Донецкой области.

Компания имеет специальное разрешение на разработку месторождения №6157, выданное Госгеонедр от 21 ноября 2016 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Месторождение планируется разрабатывать одним карьером открытым способом. Его балансовые запасы месторождения оцениваются в 814 тыс. тонн, внебалансовые – в 186 тыс. тонн. Площадь карьера на поверхности планируется в пределах 29,32 га, общая площадь выделенного под разработку участка – 24,3 га.

Годовая мощность карьера – 500 тыс. тонн полезных ископаемых, или 1,41 тыс. тонн в сутки (705 тонн в смену).

Срок отработки эксплуатационных запасов – 2 года.

Как пояснили в компании ООО "ЮМДЖИ Инвест", приступить непосредственно к разработке данного месторождения планируется в 2021-2022 годах.

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Компания Vesco Limited (Кипр) владеет 100% акций ЧАО "Веско", конечным бенефициаром которого является Ринат Ахметов.

АО "Веско" создано в 1994 году путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, который был выведен в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" в 1967 году.

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

Vesco – крупнейший производитель белых пластичных глин в мире. Объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд". Портфель продуктов компании включает более 60 сортов глин. Основные потребители – производители керамической плитки и керамогранита.

UMG – инвестиционная компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах. Основана в 2006 году группой СКМ. Портфель компании включает пять бизнесов: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. Суммарная стоимость портфельных компаний UMG оценивается в $400 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160989
 
 
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