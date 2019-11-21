 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Промэкономбанка"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "КБ "Промэкономбанк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, руководство ПАО "КБ "Промэкономбанк" причастно к незаконному отчуждению недвижимого имущества, искусственному выводу денежных средств из банка и другим манипуляций с его активами. При этом должностными лицами ПАО "КБ "Промэкономбанк" и мошенниками был нанесен общей ущерб банку на сумму 781,1 млн грн.

"Промэкономбанк" был основан в 1993 году.

Перед признанием неплатежеспособным "Промэкономбанк" был записан на ЧАО "Суприм-К".

Ранее банк связывали с предпринимателем Владимиром Продивусом, который в 2009 году заявил, что купил банк. Также акциями банка владел Артем Рожок, семья которого владела также банком "Даниэль"

Нацбанк Украины решил ликвидировать этот банк в сентябре 2014 года, по итогам проверки в финучреждении были выявлены многочисленные нарушения, связанные с выводом средств вкладчиков.