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 АМКУ оштрафовал четыре компании за обман потребителей

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал три компании за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции на общую сумму 2,55 млн грн.

Как этом сообщает пресс-служба Комитета, решения прияты по представлениям Житомирского, Днепропетровского и Запорожского областных территориальных отделений АМКУ, передает БизнесЦензор.

В частности, ООО "Лесаффр Украина" (Днепропетровская область) оштрафовано на 2 млн грн за оформление упаковок дрожжей спиртовых, схожее с упаковками другой торговой марки, которая присутствует на рынке более длительное время.

АМКУ также оштрафовал на 250 тыс. грн ООО "Ново-Водолажский масложировой комбинат" (Житомирская область) за распространение обманчивой информации.

"А именно – за утверждение "Уксус" в названии товара, который содержал в составе кислоту уксусную синтетическую пищевую", – пояснили в АМКУ.

Кроме того, ООО "Айс Запорожье" и ООО "Фабрика мороженного Хладопром" (Запорожская область) оштрафованы на 150 тыс. грн каждое за распространение на упаковках мороженного информации о наличии в составе молока питьевого коровьего, которое на самом деле не использовалось.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160980
 
 
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