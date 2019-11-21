 "Хмельницкгаз" вложил 20 миллионов в подготовку газораспределительной системы к зиме

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость выполненных работ составила около 20 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Особое внимание было уделено модернизации систем доставки газа в районах: Виньковецком, Полонском, Дунаевецком, где установлены отключающие устройства для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа, а также произведена замена изношенных ШРП на современные шкафные газораспределительные пункты, чтобы гарантировать стабильную подачу газа жителям", – сказано в сообщении.

Также выполнена замена более 12 тысяч бытовых счетчиков газа у потребителей и более 2 тысяч комбинированных домовых регуляторов давления газа, отвечающих требованиям европейских стандартов.

"В условиях хронической нехватки тарифа на распределение наши специалисты сделали все необходимое, чтобы бесперебойно доставлять газ потребителям. Компания страдает от сезонности поступления средств: летом мы не имеем достаточного ресурса для выполнения работ из-за сокращения объемов доставки газа", – отметил технический директор компании Дмитрий Дидыч.

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"Хмельницкгаз" также осуществил реконструкцию почти 6 км газопроводов, 32 газораспределительных пунктов и заменил 57 задвижек на распределительных газопроводах. Кроме того, проведены работы по реконструкции. В ближайшее время также будут введены в эксплуатацию еще 3 новых ШРП.

Для бесперебойной работы газораспределительной системы Хмельницкой области специалистами компании проверена работа газопроводов, проведена замена устаревших шкафных регуляторных пунктов на ШРП с современными регуляторами, а также капитальный ремонт и реконструкция 12 станций катодной защиты газопроводов.

Напомним, АО "Хмельницкгаз" осуществляет распределение природного газа на территории Хмельницкой области (кроме Шепетовки и Шепетовского района) всем категориям потребителей. Ежегодные объемы транспортировки составляют более 700 млн кубометров природного газа.

"Хмельницкгаз" обеспечивает природным газом более 400 тыс. домовладений Хмельницкой области. Общий уровень газификации области составляет почти 80%, протяженность газовых сетей - более 17 тыс. км.