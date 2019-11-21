 Зеленский прокомментировал заявления Коломойского о курсе на сближение с Россией

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Очакове в среду ночью, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере ВПК после прекращения войны на Донбассе, или "придется ждать еще и возвращения Крыма", Зеленский отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны.

"Это очень хорошо, потому что мы психологически с вами хотим завершить войну в ближайшее время. Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами все, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", – подчеркнул президент.

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Как сообщалось, 13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Игорем Коломойским, в котором бизнесмен заявил, что для Украины настало время отказаться от Запада и повернуть назад в сторону России.

Олигарх считает, что Европейский союз и НАТО никогда не примут Украину, а финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – сказал Коломойский.

Спустя несколько дней после этого пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.