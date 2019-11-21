 Первые испытания прототипа космического корабля SpaceX закончились неудачей. ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события, передает БизнесЦензор.

Испытания завершились поздно вечером в среду по местному времени во время тестирования топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.

Во время испытания верхняя переборка транспортного средства разорвалась и была выброшена за пределы площадки, за ней последовало большое облако паров криогенной жидкости из резервуара. Возможно, пострадала вся конструкция резервуара, отмечается в сообщении.

Комментирую произошедшее, компания SpaceX указала, что "целью нынешнего испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".

По словам основателя компании Илона Маска, Mk1 является экспериментальной моделью и компания рассматривает как основную рабочую версию ракеты Mk3.

"Этот имел определенную ценность как производственный опыт, но модификация для полета совсем другая", – написал Маск в Twitter.

Компания Илона Маска планировала в декабре провести первый испытательный полет опытной ракеты Starship на высоту до 20 км.

Starship Mk1 предназначался для выполнения первых высотных испытательных полетов программы Starship. Однако SpaceX отмечает, что отказалась от идее использовать модель Mk1 для полетных испытаний еще до вчерашнего теста. Во время нынешнего испытания ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии. Ее головная часть все еще находится в сборочном цехе.