 Новый арендатор кинотеатра "Киев" подал документы о невозможности возобновления его работы

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующая экспертиза предоставлена Научно-исследовательским институтом инновационного строительства Украинской академии наук по заказу нынешнего арендатора кинотеатра – ООО "Синема-Центр", передает БизнесЦензор.

"Учитывая это, в ближайшее время планируется провести выездное заседание Комиссии по вопросам собственности в помещении самого кинотеатра, где обсудить дальнейшие действия по спасению здания", – сказано в сообщении.

В частности, по результатам заказанного новым арендатором кинотеатра исследования, в здании отсутствуют системы дымоудаления, речевого оповещения о пожаре, автоматизации систем противопожарной защиты, молниезащиты.

Кроме того, в нерабочем состоянии находятся системы внутреннего противопожарного водоснабжения, система автоматической пожарной сигнализации. Металлические конструкции не обеспечивают класс огнестойкости R60, эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации людей при пожаре, в объеме лестничной клетки на выход снаружи обустроено помещение.

По словам директора КП "Киевкинофильм" Дениса Хомича, старый арендатор не допускал представителей городских служб к осмотру всех помещений, поэтому они якобы не знали об их состоянии.

Как сообщалось, в апреле победителем конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев" на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,12 млн грн в месяц без НДС, что значительно превышало бы поступления от бывшего арендатора.

Однако спустя несколько месяцев после победы в конкурсе компания отказалась платить арендную плату, заявив, что здание не пригодно к эксплуатации и нуждается в ремонте. При этом арендатор предложил городу направить средства от арендной платы на ремонт кинотеатра.

По данным в системе Youcontrol, директором ООО "Синема-Центр" указана Любовь Лисовская, которая также возглавляет ОО "Союз кинотеатров Украины", а владельцем панамский офшор Damsi Investment Inc.

ООО "Синема-Центр" управляет сетью кинотеатров Cinema-City в Киеве, Одессе и Тернополе.

Как писал БизнесЦензор, владельцы компании – Борис Фуксман, Александр Роднянский и Михаэль Шлихт. Фуксман и Роднянский – двоюродные братья. Сооснователи и экс-совладельцы телеканала 1+1. Владельцы отеля Hilton Kyiv. Шлихт – продюсер, возглавляет несколько бизнес-направлений компании Sony Pictures Entertainment.