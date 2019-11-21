 "Приватбанк" прокомментировал покупку заводом Коломойского парковки у своего офиса

Об этом заявили в пресс-службе "Приватбанка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны", – прокомментировали результаты аукциона в ProZorro в пресс-службе банка.

Как сообщалось, подконтрольный Игорь Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов" ранее стал победителем конкурса на на эксплуатацию автомобильной парковки возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, на которой несколько последних месяцев работники этого же завода митингуют якобы из-за невыплаты зарплат.

Первоначально, цена парковки на 144 машиномест, из которых 15 спецмест для бесплатной парковки людей с инвалидностью, была установлена в сумме 86,4 тыс. грн.

Государственный "Приватбанк" в ходе торгов предложил за этот лот 1 млн грн, тогда как подконтрольные Коломойскому "Днепроазот" и "Никополький завод ферросплавов" – соответственно на 3 и 5 тыс. грн больше. По данным на сайте ProZorro, с последним планируется подписание договора.