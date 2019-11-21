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Все про:Германия (716) кредит (1281) сахар (178) Астарта (68)

 "Астарта" получит $20 миллионов кредита от государственной корпорации Германии

Германская корпорация инвестиций и развития (DEG, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) одобрило финансирование украинского агрохолдинга "Астарта" на сумму $20 млн.

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проект поможет компании обеспечить долгосрочное финансирование оборотных средств и программу капитальных расходов", – отмечается в сообщении.

На сайте DEG указано, что финансирование является долгосрочным, однако другие детали отсутствуют.

Германская корпорация уточняет, что часть средств будет направлена на покупку современного оборудования и модернизацию технологии производства с целью дальнейшего сокращения потребления природных ресурсов.

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DEG – дочерняя структура Германского кредитного банка развития KfW, который является одним из крупнейших финансовых институтов в Европе.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль "Астарты" за девять месяцев 2019 года составила 4,3 млн евро, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года, а консолидированная выручка выросла на 31,6% – до 333,6 млн евро. Экспортные продажи обеспечили 58% выручки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160931
 
 
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