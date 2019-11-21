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Все про:арбитраж (135) Россия (4228) Зеркаль (8)

 В МИД напомнили о невозможности восстановить прекращенные иски против России

Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в интервью bihus.info, передает БизнесЦензор.

Замминистра напомнила о деле Никарагуа против США, когда Международный суд ООН в 1986 году признал в действиях США на территории Никарагуа нарушение норм международного права.

"А потом в Никарагуа сменилась власть. И новая власть подала прошение в суд, что они достигли мирного урегулирования с Соединенными Штатами и не будут продолжать дальше процесс. Процессы нельзя потом восстановить. Их можно прекратить, а восстановить нельзя", – пояснила Зеркаль.

На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.
Замминистра также подтвердила, что вскоре уходит из МИД.

"Я понимаю, что с точки зрения "мы будем дружить с Россией", то я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же файтер... Я представляю позицию, отличную от видения россиян", – сказала Зеркаль.

Она сообщила, что в последние месяцы занималась только судами и была исключена из других процессов, в частности связанных с газом.

"Именно поэтому у меня сложилось абсолютная уверенность в том, что мне нечего делать в МИД. Потому что меня отстранили и единственное, что я смогла сделать, – это довести эти процессы до какой-то логической точки, от которой нет затем обратного пути. По крайней мере, это будет зафиксировано навсегда", – сказала Зеркаль.

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Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин допустил прекращение транзита газу черед Украину после истечения действующего контракта с 1 января 2020 года, пожаловавшись на новые требования НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160929
 
 
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Вот уж не знаю, кто хуже - дураки или предатели? А у нас и других полно что в ВР, что в правительстве. Только помните, суки, терпение украинцев не безгранично. В следующий раз покрышки будем жечь одев вам на шеи. Зеркаль - респект.
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