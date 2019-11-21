 В МИД напомнили о невозможности восстановить прекращенные иски против России

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в интервью bihus.info, передает БизнесЦензор.

Замминистра напомнила о деле Никарагуа против США, когда Международный суд ООН в 1986 году признал в действиях США на территории Никарагуа нарушение норм международного права.

"А потом в Никарагуа сменилась власть. И новая власть подала прошение в суд, что они достигли мирного урегулирования с Соединенными Штатами и не будут продолжать дальше процесс. Процессы нельзя потом восстановить. Их можно прекратить, а восстановить нельзя", – пояснила Зеркаль.

На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.

Замминистра также подтвердила, что вскоре уходит из МИД.

"Я понимаю, что с точки зрения "мы будем дружить с Россией", то я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же файтер... Я представляю позицию, отличную от видения россиян", – сказала Зеркаль.

Она сообщила, что в последние месяцы занималась только судами и была исключена из других процессов, в частности связанных с газом.

"Именно поэтому у меня сложилось абсолютная уверенность в том, что мне нечего делать в МИД. Потому что меня отстранили и единственное, что я смогла сделать, – это довести эти процессы до какой-то логической точки, от которой нет затем обратного пути. По крайней мере, это будет зафиксировано навсегда", – сказала Зеркаль.

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Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин допустил прекращение транзита газу черед Украину после истечения действующего контракта с 1 января 2020 года, пожаловавшись на новые требования НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.