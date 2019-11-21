 Минсоцполитики опровергло остановку соцвыплат из-за нехватки средств

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в медиа распространили информацию о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами и т.д. Минсоцполитики сообщает, что это не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

По данным Минсоцполитики, на сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат. Кроме того, на счета Фонда ежедневно поступают средства от уплаты единого социального взноса работодателями.

"Однако на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности бывшего руководителя Фонда Евгения Баженкова. Он был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста решения. Собственно он и приостановил выплаты", – заявили в министерстве.

В Минсоцполитики подчеркивают что Евгений Баженков не был уполномочен принимать такие решения, потому что не было заседания комиссии по его восстановлению.

"Любые решения относительно существенных изменений по бюджету, в частности о приостановлении выплат, принимаются только правлением Фонда - не единолично. Правление Фонд не собиралось, поэтому никаких решений по приостановлению выплат не принималось", – утверждают в министерстве.

В частности, Кабмин только 15 ноября на своем заседании принял постановление о замене правительственной стороны правления.

"В ближайшее время правления будет собрано для разрешения ситуации. Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой", – подчеркивается в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что 18 ноября уже обратилиь в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора о записи в госреестре Евгения Баженкова как директора Исполнительной дирекции Фонда.

Как сообщалось, накануне заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что ситуация, которая сложилась в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.

Коваль уточнил, что госрегистратор незаконно в Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования, несмотря на то, что полномочия по восстановлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда соцстрахования.

В свою очередь в пресс-службе Фонда соцстрахования сообщили, что Баженков возобновился в должности благодаря решению Печерского суда от 8 ноября, который отменил приказ об его увольнении.

Согласно данным на сайте Фонда, 20 ноября Баженков в качестве его руководителя заявил о вынужденной приостановке перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

Читайте также: Новая система начисления льгот за коммуналку может работать с ошибками, – Минсоцполитики

Напомним, еще в мае 2018 года по инициативе бывшего министра социальной политики Андрея Ревы было принято решение об освобождении от должности директора исполнительной дирекции Фонда Евгения Баженкова.

По данным Минсоцполитики, в сентябре 2017 года Баженков подписал письма о передаче 59 объектов недвижимости, его обязали отозвать эти письма. Но Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов. По указанным фактам Рева обратился в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела, фигурантом которого является Баженков.

В свою очередь Баженков оспорил свое увольнение в суде и 8 ноября Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования, а именно: возобновил Баженкова в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.