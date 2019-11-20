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 Украинские ученые получат до 7 миллионов евро на исследования

20 ноября Кабинет министров Украины принял решение, благодаря которому украинские ученые смогут получить около 7 млн евро в рамках помощи, которую ЕС предоставил Украине в программе "Горизонт 2020".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что уже в начале 2020 года состоится первый конкурс по отбору проектов. В нем смогут принять участие предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

Среди критериев, по которым будут отбирать работы, - научная новизна, практическая полезность и значение результата, способность авторского коллектива к выполнению научной работы, наличие материально-технической базы с учетом оборудования, которое планируется приобрести, и тому подобное.

Конкурс будет объявлять Минобразования. Сообщение о нем будет размещено на сайте Министерства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160884
 
 
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