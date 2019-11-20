 Украинские ученые получат до 7 миллионов евро на исследования

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что уже в начале 2020 года состоится первый конкурс по отбору проектов. В нем смогут принять участие предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

Среди критериев, по которым будут отбирать работы, - научная новизна, практическая полезность и значение результата, способность авторского коллектива к выполнению научной работы, наличие материально-технической базы с учетом оборудования, которое планируется приобрести, и тому подобное.

Конкурс будет объявлять Минобразования. Сообщение о нем будет размещено на сайте Министерства.