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 Apple Music запустила подписку для магазинов и ресторанов

Apple запустила подписку на свой музыкальный стриминговый сервис для корпоративных клиентов - Apple Music for Business.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В этом проекте корпорация сотрудничает с компанией PlayNetwork, которая специализируется на поставке музыки для бизнеса и среди клиентов которой Starbucks и Este Lauder. Обычная подписка Apple Music не предусматривала возможности включать ее в магазинах, ресторанах, отелях и других публичных местах.

В PlayNetwork отказались сообщать, сколько стоит подписка на Apple Music for Business, но заявили, что цена является конкурентной. Сейчас музыкальные стриминговые сервисы для бизнеса в США предоставляют компании Mood Media (ранее Muzak), Sirius XM Holdings и Soundtrack Your Brand (ранее Spotify Business). У них подписка для корпоративных клиентов стоит $25-30 в месяц.

Как пишет The Wall Street Journal, подписка Apple Music for Business в тестовом режиме работает около полугода. Этим сервисом уже пользуются лондонский универмаг Harrods, магазины одежды Levi's и собственные магазины Apple. По данным газеты, сейчас у сервиса 25 клиентов, пока компания уделяет основное внимание сетям с более чем сотней магазинов, но она планирует работать также со средним и малым бизнесом. Помимо прочего, Apple создает сотни плейлистов для корпоративных клиентов с учетом предпочтений бренда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160882
 
 
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