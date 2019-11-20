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 Энергетика, Макроэкономика
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Все про:Газ (3886) газовые переговоры (147) консультации (12)

 Участники трехсторонних газовых консультаций подведут итог работы на следующей неделе, – СМИ

В ходе трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-Украина-РФ 20 ноября на уровне экспертов, проходивших в формате телеконференции, участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

Об этом сообщил журналистам источник в Европейской Комиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал европейский чиновник.

Очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам бущущего транзита газа между Украиной, Еврокомиссией и РФ уровне экспертов состоялся 20 ноября.

Как сообщалось, предыдущие технические трехсторонние консультации состоялись в Брюсселе 8 ноября, они были сфокусированы на соглашении о подключении между "Газпромом" и новым украинским газотранспортным оператором и на бронировании транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года.

В то же время дата проведения следующей трехсторонней министерской встречи по газоснабжению с участием ЕС, Украины и России все еще не определена, Еврокомиссия надеется провести ее до конца ноября.

Тем временем российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал его неприемлемым

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160875
 
 
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