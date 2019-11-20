 Volkswagen представил новый электромобиль. ФОТО

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, ID Space Vizzion - это тот же седан ID Vizzion, представленный в Женеве в прошлом году, но с другим типом кузова: универсал вместо седана.

ID Space Vizzion - это уже седьмой по счету электрический концепт Volkswagen после хэтчбека ID 3, спорткара ID R, большого и маленького кроссоверов ID Roomzz и ID Crozz, багги ID Buggy, микроавтобуса ID Buzz и, собственно, седана ID Vizzion.

Базовая версия ID Space Vizzion будет оснащаться электродвигателем мощностью 275 л.с., размещенным на задней оси. Но в планах есть и полноприводный вариант - суммарная мощность силовых установок составит 355 л.с.

Оценочный запас хода при использовании аккумуляторного блока емкостью 82 кВт-ч - 485 км по методике EPA.

В салоне электромобиля - большой дисплей диагональю 15,6 дюйма на центральной консоли и дополнительный экран чуть меньше - в приборном щитке. В то же время в компании считают более подходящим способом для восприятия информации - вывод основных параметров на ветровое стекло. Судя по всему, такая система будет уже в базе.

Универсал получил панорамную крышу, тачпады вместо традиционных дверных ручек (они плохи с точки зрения аэродинамики), а также лонгборды, хранящиеся в специальной нише в багажнике.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. В продажу в США ID Space Vizzion поступит в 2022 году.