 Прокуратура выдвинула новые подозрения Злочевскому, – Рябошапка

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по словам главы ГПУ, расследование вновь приостановлено в связи с розыском Злочевского.

"В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском (Злочевского, – ред.), производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено", – сказал Рябошапка.

Генпрокурор пояснил, что, другими словами, в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому.

Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).

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Как сообщалось, в начале октября Рябошапка заявлял, что Генеральная прокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma ("Бурисма") Злочевского, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров этой компании.

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.