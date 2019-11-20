 Разумков пообещал господдержку КБ "Южное"

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Разумков посетил "Конструкторское бюро" Южное "им. М. К. Янгеля" в рамках региональной поездки в город Днепр.

Разумков ознакомился с мощностями предприятия, процессом изготовления космических аппаратов, проектирования, разработки и испытания космической техники. Во время общения со специалистами конструкторского бюро обсуждались вопросы социальной поддержки коллектива и перспективы профессионального роста.

Председатель Верховной Рады Украины подчеркнул, что работа этого предприятия важна для имиджа государства, его экономики и для привлечения инвестиций.

"Мы всячески будем помогать развитию космической отрасли. Убежден, что для президента Украины и правительства это направление работы очень важно, поэтому мы вместе будем искать возможности для поддержки таких имиджевых сфер, которые могут демонстрировать весомые результаты. Если так удавалось эффективно развиваться без поддержки государства, то с поддержкой будет еще лучше", – подчеркнул Разумков.

Со своей стороны заместитель генерального директора КБ "Южное" Михаил Бондарь подчеркнул, что для развития этой отрасли необходима государственная поддержка.

"В условиях жесткой конкуренции в ракетно-космической отрасли мы делаем все возможное для привлечения иностранных инвестиций, и это удается довольно неплохо. На сегодня начато создание опытного производства для наработки новых технологий изготовления составных ракетоносителей и космических аппаратов", – подчеркнул он.

По словам Бондаря, при поддержке государства, бизнеса и науки эта отрасль будет иметь серьезное будущее и сможет конкурировать на международном уровне.

Руководители КБ отметили, что впервые в истории американских исследований конструкторское бюро избрано зарубежным подрядчиком.

"Илон Маск, который является авторитетом сегодня в ракетно-космической отрасли, безусловно признал, что наиболее надежным и эффективным космическим ракетоносителем среднего класса после "Фалькона" является "Зенит" производства "Южмаша", – подчеркнул заместитель генерального директора.

Он также сообщил, что сейчас начат совместный американо-канадский проект по производству нового носителя "Циклон 4м".