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 Кабмин назначил главой Архивной службы заместителя директора архива СБУ

Кабинет министров на заседании в среду, 20 ноября, назначил председателем Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по результатам конкурсного отбора на должность, передает БизнесЦензор.

Согласно поданной в начале года декларации, Анатолий Хромов до последнего времени работал заместителем директора Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, где в 2018 году получил 160,5 тыс. грн зарплаты. До этого Хромов несколько лет был главным специалистом в Украинском институте национальной памяти.

Его жена Елена работает в Верховном Суде, где получила за 2018 год 498 тыс. грн зарплаты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160840
 
 
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