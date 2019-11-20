 Кабмин утвердил контроль над финансированием Дунайской транснациональной программы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Порядком определяется процедура контроля расходов украинских партнеров при реализации проектов в рамках программы, по результатам которой транснациональные органы управления программы принимают решение о компенсации до 85% таких расходов за счет средств ЕС.

Общий объем средств на компенсацию, выделенный Украине для участия в программе, составляет 5 млн евро.

Постановление будет способствовать реализации международных проектов с участием украинских партнеров, в частности, в социально-экономической, энергетической, культурной и экологической сферах, направленных на развитие украинской части Дунайского региона.

Министерство развития общин и территорий Украины уполномочено выполнять функцию Национального контактного пункта, а Государственная аудиторская служба - функцию Национального органа контроля над реализацией Дунайской транснациональной программы.