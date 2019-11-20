 Государственные шахты сократили добычу энергетического угля на 23%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, добыча коксующегося угля увеличилась на 3% (на 145,1 тыс. тонн) – до 5,05 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,9% (на 2,25 млн тонн) – до 20,53 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в октябре 2019 года добыча рядового угля снизилась на 4% (на 114,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,72 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за 10 месяцев текущего года сократили добычу на 12,1% (на 419,5 тыс. тонн) – до 3,03 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась в 1,6 раза (на 279,5 тыс. тонн) – до 715,5 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 23,2% (на 698,9 тыс. тонн), до 2,32 млн тонн.

Шахты Донецкой области за десять месяцев 2019 года обеспечили добычу 9,06 млн тонн угля (-2,1% к январю-октябрю 2018 года), Луганской – 295,5 тыс. тонн (-30,8%), Днепропетровской – 15 млн 36,4 тыс. тонн (-9,4%), Львовской – 1 млн 132,5 тыс. тонн (-14,4%), Волынской – 61,4 тыс. тонн (-31,3%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.