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Все про:Кабмин (3598) назначение (461) инфраструктура (56)

 Кабмин назначил нового главу Госагентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров на заседании в среду, 20 ноября, назначил председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилла Хомякова.

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по результатам конкурсного отбора на должность, передает БизнесЦензор.

Согласно поданной Хомяковым декларации кандидата на должность, в 2018 году он получил более 4 млн грн дохода как физлицо-предприниматель, а также хранил наличными 40 тыс. евро и $52 тыс.

Как сообщалось, 20 октября Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160829
 
 
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