 Кабмин назначил нового главу Госагентства инфраструктурных проектов

Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято по результатам конкурсного отбора на должность, передает БизнесЦензор.

Согласно поданной Хомяковым декларации кандидата на должность, в 2018 году он получил более 4 млн грн дохода как физлицо-предприниматель, а также хранил наличными 40 тыс. евро и $52 тыс.

Как сообщалось, 20 октября Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".