 Власти Киева списали за год больше 100 троллейбусов и автобусов

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает БизнесЦензор.

"На 2020 год планируется приобретение 30 автобусов, 50 троллейбусов и 20 трамваев. Запланировано к списанию 19 троллейбусов, 6 трамваев и 28 автобусов в следующем году", – сообщил Бахматов.

По его словам, в 2019 году город уже получил 13 троллейбусов и еще ждет на 7 автобусов. Вывели из старого парка в этом году 33 троллейбуса и 69 автобусов.

В рамках соглашения, подписанного с Европейским банком реконструкции и развития, столица приобретет 40 современных модульных трамвайных вагонов, приспособленных для обслуживания пассажиров с инвалидностью, и 50 вагонов метрополитена.