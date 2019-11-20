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Все про:Киев (2292) трамвай (87) автобус (17)

 Власти Киева списали за год больше 100 троллейбусов и автобусов

В 2020 году запланировано приобрести для столицы 30 автобусов, 50 троллейбусов и 20 трамваев.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает БизнесЦензор.

"На 2020 год планируется приобретение 30 автобусов, 50 троллейбусов и 20 трамваев. Запланировано к списанию 19 троллейбусов, 6 трамваев и 28 автобусов в следующем году", – сообщил Бахматов.

По его словам, в 2019 году город уже получил 13 троллейбусов и еще ждет на 7 автобусов. Вывели из старого парка в этом году 33 троллейбуса и 69 автобусов.

В рамках соглашения, подписанного с Европейским банком реконструкции и развития, столица приобретет 40 современных модульных трамвайных вагонов, приспособленных для обслуживания пассажиров с инвалидностью, и 50 вагонов метрополитена.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160826
 
 
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Пан Кличко обещал 150 новых автобусов. Ждем-с который год.
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