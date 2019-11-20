 Американская Chart Industries построила крупнейшую в Европе СПГ-заправку

Об этом сообщает petrolplaza, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Заправка расположена в Германии на главной автомагистрали А1 вблизи города Бакум. AlternOil начнет ее эксплуатацию после того, как местные власти выдадут окончательное разрешение на ее работу в начале следующего месяца.

Фирменная технология компании Chart, получившая название Saturation on the Fly - SoF ("Насыщение на лету"), предотвращает выбросы метана в атмосферу и автоматически распознает тип двигателя. Это позволяет станции заправлять СПГ все грузовые автомобили независимо от их производителя и/или поставщика оригинального оборудования.

AlternOil планирует расширять свою сеть СПГ-заправок. Новые станции предполагается открыть в Фульде, Кельне, Гамбурге, Бремене, Ремшайде и других городах Германии.

Chart Industries была основана в 1992 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Болл-Граунд, шттат Джорджия. На домашнем рынке Chart представлена в восьми штатах США; инжиниринговые и производственные филиалы компании работают в Австралии, Великобритании Германии, Китае и Чешской республике.