 Власти Киева доплатят бывшей компании Микитася 228 миллионов за ремонт Шулявского моста

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системах "Прозорро" и ".007".

В июне 2018 года эта компания выиграла тендер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" на ​​реконструкцию развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана за 598,5 млн грн.

В октябре 2019 года стоимость договора увеличили дополнительным соглашением на 227,67 млн грн. Таким образом, реконструкция подорожала на треть – до 814,52 млн грн.

При этом объем строительных работ по договору не изменился, о чем сказано в дополнительном соглашении.

Заказчик пояснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов. Он сослался на экспертный отчет ГП "Укргосстройэкспертиза" от 14 августа 2019 года о корректировке проекта реконструкции, утвержденный распоряжением КГГА от 7 октября 2019 года №1775.

Как сообщает система ".007" по данным портала "Е-Дата", в ноябре фирма получила из дополнительных средств 88,52 млн грн. Всего по договору ей перечислили 671,96 млн грн.

Как сообщалось, в октябре Хозяйственный суд города Киева поддержал "Северо-украинский строительный альянс" в делах по искам против Антимонопольного комитета Украины, отменив выписанные компании штрафы на 127,45 млн грн за сговор на трех строительных тендерах с ООО "Спецстрой-Плюс". Среди них был тендера на реконструкцию Шулявского моста.

Летом прокуратура возбуждала дело из-за подделки фирмой "Спецстрой-Плюс" документов по Шулявскому мосту по жалобе "Центра противодействия коррупции". Впоследствии полиция прекратила проверку фактов из обращения "ГПК" из-за отсутствия признаков уголовного нарушения.

Киевский "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатный помощником уже экс-нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Однако во второй половине сентября 2018 года представитель строительного холдинга заявил, что Микитась вышел из строительного бизнеса.

В октябре Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Впоследствии он вышел из СИЗО, поскольку за него внесли залог в 80 млн грн.