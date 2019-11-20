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Все про:налоги (988) прибыль (961) Нацкомфинуслуг (58)

 Небанковские финучреждения увеличили уплату налога на прибыль на 32%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-сентябре 2019 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 1,33 млрд грн, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает БизнесЦензор.

Залетов также отметил, что львиная доля (77,3%) налога на прибыль, уплаченного в январе-сентябре 2019 года, приходится на страховые компании, у которых темп рост этого показателя составил 24,2%. В то же время другие финчреждения, в частности финансовые компании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 66,1%. Такая позитивная динамика фискальных поступлений связана с активным ростом услуг, предоставленных небанковскими финансовыми учреждениями, особенно в части микрокредитования и финансового лизинга.

По мнению Залетова, дальнейшее развитие этого сегмента финансовой системы страны будет зависеть от принятия пакета законопроектов, разработанных с участием Нацкомфинуслуг и направленных на стимулирование продаж небанковских финансовых услуг, ориентированных на социальные нужды населения и цифровые технологии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160812
 
 
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