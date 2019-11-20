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 Украина продолжает настаивать на долгосрочном контракте по транзиту газа, – Гончарук

Украина продолжает настаивать на подписании долгосрочного контракта по транзиту газа.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – сказал Гончарук.

"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли завершить свою инфраструктуру и потом давили на европейские страны и Украину политически. Мы хотим прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах", – подчеркнул он.

До конца года оператор ГТС планирует пройти внутреннюю европейскую сертификацию, уточнил Гончарук.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – указал Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160808
 
 
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