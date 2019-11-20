 В Киеве увозят на штрафплощадки по 50 автомобилей в сутки, – советник Кличко

Об этом советник Киевского городского головы Максим Бахматов сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Сейчас эвакуируется до 50 машин в сутки, ранее эвакуировалось – 5-10", – сообщил Бахматов.

Он напомнил, что с 11 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельное задержания (эвакуацию) автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или угрозу безопасности движения.

Советник мэра добавил, что в октябре в столице заработала координационная группа по планированию и улучшения городского трафика, в которую вошли руководители транспортной инфраструктуры Киева и правоохранительные органы.

"Несколько недель назад начала работу Kyiv Traffic Group. До этого никто системно не занимался трафиком. Была полиция, которая решала свои вопросы, парковщики решали свои, велосипедисты постоянно хотят улучшений, эксперты, которые говорят, как и что надо делать, но всех собрали вместе только сейчас", – отметил Бахматов.

Как сообщалось, ранее Бахматов заявлял, что по результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в течение месяца вынесено 8600 постановлений на общую сумму штрафов 4,4 млн грн.