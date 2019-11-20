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Все про:Кабмин (3598) Минфин (1242) наблюдательный совет (259) Ощадбанк (398) Укрэксимбанк (139)

 Кабмин назначил новых членов набсоветов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка"

Кабинет министров на заседании в среду, 20 ноября, назначил независимых членов наблюдательных советов государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанк" вместо тех, кандидатуры которых оказался ранее согласовать Нацбанк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, по решению правительства в состав наблюдательного совета АО "Ощадбанк" вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот и Игорь Митюков, в набсовет АО "Укрэксимбанк" назначен Ласло Урбан.

Как сообщалось, 29 сентября Кабмин прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова после того, как назначение указанных членов наблюдательного совета отказался согласовать Национальный банк Украины (НБУ).

По той же причине Кабинет министров прекратил полномочия члена наблюдательного совета АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" Торстена Пауля.

Напомним, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.

Ранее журналисты выяснили, что избранный председателем набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160802
 
 
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