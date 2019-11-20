 Кабмин назначил новых членов набсоветов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, по решению правительства в состав наблюдательного совета АО "Ощадбанк" вошли Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот и Игорь Митюков, в набсовет АО "Укрэксимбанк" назначен Ласло Урбан.

Как сообщалось, 29 сентября Кабмин прекратил полномочия членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова и Алексея Резникова после того, как назначение указанных членов наблюдательного совета отказался согласовать Национальный банк Украины (НБУ).

По той же причине Кабинет министров прекратил полномочия члена наблюдательного совета АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" Торстена Пауля.

Напомним, в начале августа наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.

Ранее журналисты выяснили, что избранный председателем набсовета государственного "Укрэксимбанка" Торстен Пауль является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH, которой ранее владел Алексей Азаров, бывший нардеп и сын беглого премьера Николая Азарова.