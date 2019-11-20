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Все про:Кабмин (3598) Минздрав (348) увольнение (372) Гончарук_Алексей (126) Зоряна Скалецкая (5)

 Кабмин уволил замминистра здравоохранения после обвинений в давлении

Кабинет министров на заседании в среду, 20 ноября, одобрил увольнение Михаила Загрийчука с должности заместителя министра здравоохранения.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам премьера, Загрийчук сам подал заявление на увольнение и министр Зоряна Скалецкая инициировала его рассмотрение на заседании Кабмина.

"Мы приняли решение об удовлетворении заявления", – сообщил Гончарук.

Ранее представители команды Ульяны Супрун обвинили Загрийчука в давлении, сообщал bihus.info.

В частности, глава Директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова рассказала, что новый заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил ей уволиться и пытался вернуть непрозрачные схемы распределения средств. Загрийчук также высказывал пожелания назначать главных врачей, вернуть единоличное влияние главных специалистов и единоличную модель выдачи разрешений на лечение за рубежом.

Михаил Загрийчук был назначен на должность заместителя министра 11 сентября, он врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160787
 
 
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