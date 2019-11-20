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Все про:авто (2119) перевозки (255) Польша (838) разрешение (68) Мининфраструктуры (730)

 Криклий призвал перевозчиков повлиять на Польшу для увеличения количества разрешений

Ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может усугубиться в связи с тем, что Польша выдает дополнительные разрешения в 2019 году за счет следующего года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"5 тыс. разрешений они передали, уже все выбраны. Все пункты выдачи разрешений мы обустроили онлайн-камерами, чтобы все было видно в режиме онлайн. Договорились, что еще 10 тыс. они выдают, но за счет следующего года. Это будет после перераспределения контингента разрешений. Распределение должно быть после встречи с министром (инфраструктуры Польши), мы с ним встречаемся 27 числа", – сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что постарается убедить польскую сторону в необходимости увеличения количества разрешений, но, "учитывая позицию Польши, это нелегко".

"Это нелегко, и представители автоперевозчиков должны не нас саботировать и пытаться на нас "давить", а и на поляков в первую очередь. Потому что много украинцев работает и на польской стороне", – отметил глава ведомства.

В то же время он добавил, что министерство в свою очередь будет бороться с несистемным распределением разрешений.

"Нужно понимать: частично эта проблема является искусственной, поскольку там коррупция, несистемное распределение. Эти вещи мы уже начали менять и точно значительно улучшим, поскольку у нас будет автоматический реестр. Это все будет через электронный кабинет перевозчика. Уже к концу года запустим все эти вещи", - подытожил министр.

Как сообщалось, Мининфраструктуры Украины договорилось с Мининфраструктуры Польши аннулировать 160 тыс. прежних авторазрешений на въезд с 12 ноября 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160780
 
 
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