 Минсоцполитики заявило о рейдерском захвате Фонда социального страхования

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины", – заявил Коваль.

По словам замминистра, соответствующие действия совершает Евгений Баженков, который фигурирует в уголовном производстве о незаконных действиях с имуществом Фонда при содействии государственного регистратора.

Коваль уточнил, что госрегистратор незаконно в Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования, несмотря на то, что полномочия по восстановлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда соцстрахования.

"Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию, а также направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, можно считать превышением полномочий", – сообщил Коваль.

Замминистра добавил, что министерство считает недопустимым сотрудничество с Баженковым.

В свою очередь в пресс-службе Фонда соцстрахования сообщили, что Баженков возобновился в должности благодаря решению Печерского суда от 8 ноября, который отменил приказ об его увольнении.

Согласно данным на сайте Фонда, 20 ноября Баженков в качестве его руководителя заявил о вынужденной приостановке перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.

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Как сообщалось, в мае 2018 года по инициативе бывшего министра социальной политики Андрея Ревы было принято решение об освобождении от должности директора исполнительной дирекции Фонда Евгения Баженкова.

По данным Минсоцполитики, в сентябре 2017 года Баженков подписал письма о передаче 59 объектов недвижимости, его обязали отозвать эти письма. Но Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов. По указанным фактам Рева обратился в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела, фигурантом которого является Баженков.

В свою очередь Баженков оспорил свое увольнение в суде и 8 ноября Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования, а именно: возобновил Баженкова в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.