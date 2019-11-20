 Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.
Согласно обнародованным депутатом данным отчетности компании, чистый доход "ДТЭК Павлоградуголь" за 9 месяцев составил 25 млрд грн, себестоимость произведенной продукции – 14,7 млрд грн, валовая прибыль – 10,3 млрд грн.
"Всего за 9 месяцев компания добыла около 14 млн тонн угля, следовательно, производственная себестоимость – около 1 тыс. грн за 1 тонну угля", – констатировал Герус.
"Рентабельность по операционной прибыли составила 32%. Это очень хорошие финансовые результаты. Особенно в такой бедной стране, как наша. Ведь этот уголь не продавался на экспорт, а конвертировался в электроэнергию и оплачивался украинскими потребителями", – добавил депутат.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова владеет 100% акций "Павлоградугля".
тарифи нам, загазованість від спалювання нам, електрику на експорт, а грошенята в офшори? Як не порадіти за найбіднішого жебрака нашої країни?
Як монополія ДТЕК в электроэнергетиці знищує економіку західної України
Жалко его пашет как раб на галерах!!!! Хотя может я чего то не понимаю в этой жизни!!!
Если Ахметов смог сделать монополию, то на него распространяется антимонопольное законодательство. И если по меркам "Роттердам +" у нас получается самая дешевая генерация, то тогда надо действовать не от аналогии: "а где взять дешевле?",
потому как местная добыча продукт всегда будет дешевле (надеюсь, пояснять не надо).
А ввести регулирование норм прибыли по этой монополии (если такое возможно законодательно), опять таки, если в данном случае по окончанию периода фиксируется сверхприбыль. Или тогда ввести прямое и прозрачное регулирование тарифов упомянутой выше комиссией. Это все сложно?!