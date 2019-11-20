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Все про:Ахметов (897) прибыль (961) уголь (1261) ДТЭК (625) Герус (74)

 Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли, – Герус

Операционная прибыль крупнейшей частной угольной компании страны "ДТЭК Павлоградуголь" за первые три квартала 2019 года составила 7,9 млрд грн, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно обнародованным депутатом данным отчетности компании, чистый доход "ДТЭК Павлоградуголь" за 9 месяцев составил 25 млрд грн, себестоимость произведенной продукции – 14,7 млрд грн, валовая прибыль – 10,3 млрд грн.

"Всего за 9 месяцев компания добыла около 14 млн тонн угля, следовательно, производственная себестоимость – около 1 тыс. грн за 1 тонну угля", – констатировал Герус.

"Рентабельность по операционной прибыли составила 32%. Это очень хорошие финансовые результаты. Особенно в такой бедной стране, как наша. Ведь этот уголь не продавался на экспорт, а конвертировался в электроэнергию и оплачивался украинскими потребителями", – добавил депутат.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова владеет 100% акций "Павлоградугля".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160763
 
 
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 Топ комментарии
 
А вообще как я понимаю главный посыл - чтобы ахметов не зарааботал - давайте платить рашке.
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Главное что ПиСюНы хотят отемнить эту монополию тем, что будут платить рашке. Ведь лучше у рашки покупать, чем у украинских предприятий.
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Походу,цей Гєрпус ні кушать,ні какать не може,коли Ахмєт прибуток отримує.А от Бєня,бідолага,все в мінусах.
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Уголь он добывает Украинский, а деньги идут ему с какого то чуда.
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Нет, зебил, у чуда есть название - рыночная экономика. Потому что только зеленое говно носиться с жтой формулой, когда евроуголь и вообще европа признали, что это именно правильная и рыночная формула.
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расскажи мне по больше о рыночной экономике Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли, – Герус - Цензор.НЕТ 1454 на примере зелёного тарифа и освобождении от НДС для солнечных панелей гудка.
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Так же, как в европе. Тут стимулирование новых технологий и защиты окружающей среды. Или надо на примитивный уголь доплаты делать?
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таааак, а от чего защищаем окружающую среду? Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли, – Герус - Цензор.НЕТ 8149 А Роттердам+ это что? доплаты за лугандонскицй уголь, который возят по всему миру на бумаге?
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Герус, не ограничивайся доходами Ахметова, рассказывай сколько Беня наваривает на торговле на крови с россией, которой ты способствуешь.
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попутчика гэволюции и соратника овоща дваждынесудимого целуем в пупок? Крупнейшая угольная компания Ахметова получила 8 миллиардов прибыли, – Герус - Цензор.НЕТ 8776
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Ведь этот уголь не продавался на экспорт, а конвертировался в электроэнергию и оплачивался украинскими потребителями", - добавил депутат. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160763

тарифи нам, загазованість від спалювання нам, електрику на експорт, а грошенята в офшори? Як не порадіти за найбіднішого жебрака нашої країни?


Як монополія ДТЕК в электроэнергетиці знищує економіку західної України
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А ПЕСы не хотят отмены монопольных сверхдоходов Ахметова.
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Главное что ПиСюНы хотят отемнить эту монополию тем, что будут платить рашке. Ведь лучше у рашки покупать, чем у украинских предприятий.
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Какой же он умный. Когда все украинцы как обычно, заняты вырыванием глаз друг у друга, выбиванием зубов ближнему, он тихо делает деньги, ни с кем не ссорится, никуда не высовывается. Настоящий татарин.
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А вообще как я понимаю главный посыл - чтобы ахметов не зарааботал - давайте платить рашке.
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Походу,цей Гєрпус ні кушать,ні какать не може,коли Ахмєт прибуток отримує.А от Бєня,бідолага,все в мінусах.
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Порохоботы кормятся с того, что Ахметов и его подельник Порошенко грабят народ Украины
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Да на хрен нам нужен твой ахметов, и ты тоже с ним.
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Всем пенсионерам лапша ,сахар , крупа в подарок!!! А ему , ему не надо ничего - он уголь сам изобрел, и шахты сам выкопал!!
Жалко его пашет как раб на галерах!!!! Хотя может я чего то не понимаю в этой жизни!!!
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Герус просто идиот или он прикидывается? чье там у нас сейчас НКРЕКП?
Если Ахметов смог сделать монополию, то на него распространяется антимонопольное законодательство. И если по меркам "Роттердам +" у нас получается самая дешевая генерация, то тогда надо действовать не от аналогии: "а где взять дешевле?",
потому как местная добыча продукт всегда будет дешевле (надеюсь, пояснять не надо).
А ввести регулирование норм прибыли по этой монополии (если такое возможно законодательно), опять таки, если в данном случае по окончанию периода фиксируется сверхприбыль. Или тогда ввести прямое и прозрачное регулирование тарифов упомянутой выше комиссией. Это все сложно?!
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