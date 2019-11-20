 "Укрзализныця" полностью переведет реализацию вагонов на ProZorro, – Кравцов

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Уверен, что после того, как 100% услуг наших грузовых вагонов можно будет заказать исключительно через "ProZorro.Продажи", мы больше не услышим о коррумпированных руководителях станций, которые берут взятки за подачу порожних вагонов", – отметил глава компании.

По словам Кравцова, для реализации этой инициативы разработчики программных продуктов от "Укрзализныци" и "ProZorro.Продажи" должны согласовать ряд технических вопросов, и такая встреча запланирована в ближайшее время.

"Нам нужно предусмотреть не только продажу услуги по рыночной цене, но и дальнейшее размещение этих маршрутов в нити графика, учитывая мощности станций и пропускную способность пути, в том числе в портах. И эти процессы не сможет обеспечить система "Прозорро". Для этого нужен наш программный продукт, позволяющий результаты проведенных торгов перенести на общую карту перевозок. Мы его имеем и уже протестировали при формировании зерновых маршрутов", – пояснил Кравцов.

Глава компании напомнил, что "Укрзализныця" уже реализует значительную часть своих вагонов через "ProZorro.Продажи", предлагая услуги по перевозке грузов графиков и вагонными отправками.

В частности, в ноябре через электронную торговую систему "Укрзализныця" реализует 30% полувагонов, 26% цементовозов и 11% зерновозов.

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Как сообщалось, впервые "Укрзализныця" вышла на "ProZorro.Продажи" в декабре 2018 года с реализацией повагонных перевозок, которые не нуждались в значительном планировании. Сегодня компания продает все объемы зерновых перевозок по электронным системам, которые в ближайшее время будут работать аналогично "ProZorro.Продажи".