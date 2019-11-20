 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Омега Банка" Лагуна

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Омега Банк" прекращены", – сказано в сообщении.

При этом в Фонде напомнили, что на базе неплатежеспособного "Омега Банка" был создан переходный банк, который в результате был продан. В переходной банк были переданы все активы неплатежеспособного "Омега Банка" (кроме тех, которые невозможно было передавать в соответствии с действующим законодательством) и почти все обязательства на аналогичную сумму.

В состав переданных обязательств вошли: задолженность перед всеми клиентами банка (физическими и юридическими лицами), действующие на дату передачи, кроме части субординированного долга (согласно законодательству относится к последней очереди кредиторов), а также тех обязательств, передача которых была запрещена действующим законодательством.

Как сообщалось, Кассационный суд в составе Верховного Суда 28 мая подтвердил законность решения Национального банка по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО "Омега Банк", отказавшись удовлетворить иск бывшего владельца банка Николая Лагуна.

Напомним, Национальный банк 30 января 2015 года отнес ПАО "Омега Банк" в категории проблемных из-за совершения банком рисковой деятельности.

Основанием для отнесения ПАО "Омега Банк" в категории неплатежеспособных 2 марта 2015 года НБУ указывал уменьшение регулятивного капитала банка до уровня, ниже одной трети минимального – "минус" 28,2 млн грн при минимальном значении 120 млн грн.

На базе неплатежеспособного "Омега Банка" в 2015 году был создан "РВС Банк", выкупленный "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась бывшим депутатом Рады Блока Порошенко Русланом Демчаком и владела "Эрде Банком".

Решение о ликвидации этого банка было принято Национальным банком по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 6 июля 2015 года.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.