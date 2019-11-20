 Кабмин изменил план выполнения соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Обновленный план учитывает углубление двусторонних отношений Украина-ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы. План мероприятий направлен на выполнение целей Программы деятельности правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском Союзе", – сказано в сообщении.

Как уточнили в Кабмине, в частности были уточнены предусмотренные Планом задачи в сферах таможенной и финансовой политики, налогообложения, предпринимательства, финансовых услуг и конкуренции, юстиции, социальных и гуманитарных вопросов, транспорта, энергетики и энергоэффективности, в цифровой сфере, науке, технологиях и инновациях, природопользовании и других.

"Решение Правительства позволяет "перепрошить" программное обеспечение для операционной системы европейской интеграции Украины. Это ускорит движение Украины в ЕС, параллельно сделает такое движение более прозрачным", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин также открыл доступ к "Пульсу Соглашения" – онлайн-системы мониторинга реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Система доступна по ссылке: http://pulse.eu-ua.org.