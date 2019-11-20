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Все про:Коломойский (962) НБУ (4190) парковка (97) Приватбанк (1029)

 Завод Коломойского решил выкупить парковку перед центральным офисом "Приватбанка"

Подконтрольный Игорь Коломойскому "Никопольский завод ферросплавов" решил потратить более миллиона гривне на покупку права на эксплуатацию автомобильной парковки возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, на которой несколько последних месяцев работники этого же завода митингуют якобы из-за невыплаты зарплат.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на региональное издание "Информатор".

В частности, на аукционе 19 ноября КП "Міськавтопарк" продало право на организацию и эксплуатацию площадки для парковки, расположенной по адресу: ул. Набережная Победы, в районе дома №30, в котором находится центральный офис "Приватбанка" в Днепре.

Первоначально, цена парковки на 144 машиномест, из которых 15 спецмест для бесплатной парковки людей с инвалидностью, была установлена в сумме 86,4 тыс. грн.

Государственный "Приватбанк" в ходе торгов предложил за этот лот 1 млн грн, тогда как подконтрольные Коломойскому "Днепроазот" и "Никополький завод ферросплавов" – соответственно на 3 и 5 тыс. грн больше. По данным на сайте ProZorro, с последним планируется подписание договора.

Завод Коломойского решил выкупить парковку перед центральным офисом Приватбанка 01

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Как сообщалось, с конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем. 

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160739
 
 
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