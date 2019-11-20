 Кабмин открыл доступ к данным о выполнении договора об ассоциации с ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы открываем систему "Пульс Соглашения". То, что не могли сделать до этого с 2017 года. Что такое "Пульс Соглашения"? Три года назад на средства наших европейских партнеров была разработана информационная система мониторинга реализации плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Это об открытости и прозрачности, что еще раз подтверждает философию открытости нашей команды", – сказал премьер.

По словам главы правительства, система "Пульс Соглашения" позволяет отслеживать прогресс выполнения плана мероприятий в режиме реального времени и показывает, от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что система является всеобъемлющей: в ней четко очерченные конкретные задачи в 24-х областях общественной жизни, которые охватывает соглашение об Ассоциации.

Чиновник отметил, что в целом объем задач составляет более 2 тысяч, а для их реализации более 70 исполнителей обязаны воплотить около 7,5 тыс. мероприятий. Система группирует исполнителей по принадлежности к трем ветвям власти: Кабинет министров, Верховная Рада и "Другие".

"Пульс Соглашения" отражает текущий прогресс выполнения мероприятий и общий прогресс выполнения, начиная с временного применения отдельных положений Соглашения в 2014 году и до 2024 года.