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 Аграрный рынок, Коррупция
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 Поправки депутата от партии Зеленского упростили вырубку лесов в Карпатах

Внесенные перед принятие во втором чтении поправки в закон О введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона напротив, упрощают вырубку леса.

На это обратила внимание правозащитная организация ЭПЛ, передает БизнесЦензор.

Вышеуказанным законопроектом вносятся изменения в закон "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона".

Как указывают эксперты организации, после первого чтения законопроект действительно отвечал задекларированной цели и вводил запрет на проведение сплошных рубок оздоровления и формирования лесов.

Однако ко второму чтению в документе были учтены поправки народных депутатов от "Слуги народа" Олега Бондаренко (главы профильного комитета по вопросам экологической политики) и члена депутатской группы "За будущее" Степана Ивахива. Эти изменения наоборот позволяют проведение сплошных рубок в Карпатах, снимают мораторий на проведение рубок главного пользования в высокогорных лесах и позволяют использовать для заготовки и вывоза древесины гусеничные трактора.

Так, если раньше в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.д.) рубки главного пользования были запрещены вообще, то теперь в этих категориях разрешаются сплошные рубки главного пользования.

При этом, законопроект дает определение термина "сплошная рубка" как "рубки, при которых предполагается вырубка древостоя за один прием, кроме последнего мероприятия постепенной рубки".

В то же время, согласно "Правилам рубок главного пользования в горных лесах Карпат", "конечный прием постепенных систем рубок назначается при наличии равномерно размещенного жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород семенного происхождения высотой до 0,5 метра (в буковых и пихтовых лесах – до 1,5 метра)". Таким образом получается, что можно будет срубить лес за несколько приемов, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 метра, и такая рубка будет считаться "не сплошной".

Также законопроект декларирует запрет на проведение сплошных санитарных рубок, "кроме разработки сплошных ветровалов и буреломов и насаждений, сплошь пораженных вредителями и болезнями", чем фактически нивелирует норму о запрете, поскольку сплошные санитарные рубки как раз и назначаются ввиду вышеперечисленных причин (ветровалы, буреломы, вредители и т.д.).

Кроме того, ранее заготовка и вывоз древесины в Карпатском регионе разрешалась "только с использованием колесных и гужевых средств, воздушно-трелевочных установок, а также с восстановлением системы узкоколеек и оптимизацией сети лесных дорог". Теперь же слово "только" было заменено на "преимущественно", что открывает путь к использованию на вырубках гусеничных тракторов, которые уничтожают лесную подстилку, уплотняют почву и наносят значительный ущерб окружающей среде.

Также в закон внесена правка, согласно которой необходимо "расширить до 2030 года сеть лесных автодорог с твердым покрытием в лесах региона до 10 километров в 1000 гектаров". Как указывают эксперты ЭПЛ, строительство дорог с твердым покрытием в высокогорье приведет к упрощению заготовки древесины и, соответственно, к увеличению объема рубок.

"Едва ли не единственным позитивом вышеупомянутого законопроекта является введение запрета на проведение рубок главного пользования в хозяйственных зонах национальных природных и региональных ландшафтных парков", – отмечают эксперты,

Как сообщалось, соответствующий законопроект №0873 Верховная Рада приняла во втором чтении 30 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября подписал закон.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160713
 
   
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зебики - бобики . ох будут вас бить не по мандату и к гадалке не ходи)))))
выбрали имбецилов)))))
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Если пилят деревья, то нужно обязать хотя бы сажать на местах вырубленных новые. И вообще государство должно проводить политику по насаждению Украины деревьями и нужно свозить виды со всего мира! Особенно дубы нужно сажать потому что они вырастают самыми большими деревьями в мире и они красивые очень!
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А что им, Украина же не ихняя страна и жить они здесь не собираются.
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