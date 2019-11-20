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 Новый управляющий арестованных ТЭЦ Дубневичей получил лицензию на поставку тепла

Новый управляющий Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ – ООО "Нафтогаз Тепло" – получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Это важный шаг на пути восстановления тепла в домах жителей Новояворовска и Нового Роздола Львовской области. В ближайшее время долги по зарплате будут ликвидированы, а теплоснабжение восстановлено", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, на минувшей неделе новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами,

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160707
 
 
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