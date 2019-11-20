 Администрация морских портов потребует у России 1,2 миллиарда за захват портов в Крыму

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, стоимость имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма составляет более 1,24 млрд грн, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие предоставляло информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

"В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", – подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление к российскому правительству планируется направить до конца 2019 года.

Интересы ГП "АМПУ" в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington&Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

В компании подчеркивают, что то, что ГП "АМПУ" судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины.

Напомним, ряд украинских компаний уже находятся на разных стадиях арбитражных разбирательств против России по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов на временно оккупированной территории Крыма.

В частности, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка", который также опирался на нарушение РФ соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года и стал первой принадлежащей государству компанией, которая выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма. Ранее аналогичное дело выиграли также ряд компаний, связанных с Игорем Коломойским.