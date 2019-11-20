 Хакеры взломали базу данных офшорного банка Каймановых островов

Об этом говорится в сообщении Cayman National Corporation (банк является ее дочерней структурой), передает БизнесЦензор со ссылкой на Ведомости.



Масштаб утечки корпорация не раскрывает, уверяя, что кража затронула только Cayman National Bank (Isle of Man) Limited и Cayman National Trust Company (Isle of Man) Limited и не отразилась на работе Cayman National Bank на Каймановых островах.

Первым о взломе 17 ноября сообщил сайт Motherboard. Ответственность за взлом данных взял на себя хакер Финеас Фишер. Он назвал атаку политической и призвал других хакеров присоединиться к "борьбе с неравенством и капитализмом".

По предварительным данным, объем похищенных данных составляет 2 терабайта.

Фишера связывают с группировкой Anonymous, действующей с 2003 года, пишет Vice. Хакер брал на себя ответственность за взлом британско-германского производителя систем видеонаблюдения Gamma Group и за атаку на серверы итальянской Hacking Team, выпускающей программы для взлома по заказу полиции и спецслужб.

В 2016 году во время попытки военного переворота в Турции Фишер заявил о взломе компьютеров турецкой правящей партии.

Напомним, крупнейшей в истории утечкой информации об офшорных компаниях стала публикация данных "панамского архива" в 2016 году. Информация о более чем 200 000 компаний попала к Международному консорциуму журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists) в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные передал журналистам аноним под псевдонимом Джон Доу.