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Все про:валюта (884) ГФС (1387) обмен валюты (68) штраф (413)

 Фискальная служба оштрафовала валютный обменник на 50 миллионов

Государственная фискальная служба (ГФС) по итогам проверки пункта обмена валют, принадлежащего ООО "ДСД Финанс", наложила штраф в размере 51,4 млн грн.

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 24 октября, которым суд отказался удовлетворить иск ООО "ДСД Финанс" к главному управлению ГФС в Киеве об отмене налоговых уведомлений-решений о применении штрафа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, по итогам проведенной в декабре 2018 года фактической проверки пункта обмена валют было установлено нарушение при применении регистраторов расчетных операций.

В частности, работники ГФС обнаружили, что "ДСД Финанс" в период со 2 по 26 июля 2018 года не разработало и не утвердило порядок расчета лимита остатка наличности в кассе предприятия, "следовательно, вся наличность, которая находилась в кассе на конец рабочего дня считается сверхлимитной, лимит кассы считается нулевым, а потому за указанный период установлено превышение лимита остатка наличности в кассе на сумму 25,71 млн грн, в связи с чем к предприятию применены штрафные санкции в размере 51,42 млн грн".

Суд пришел к выводу, что "императивные нормы постановления Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года №148 по разработке и утверждению порядка оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита кассы с учетом норм Положения о ведении кассовых операций №148 ООО "ДСД Финанс" не выполнено".

Следовательно, суд согласился с обоснованностью решения налоговиков о наложении штрафа.

При этом суд не принял во внимание приказ ООО "ДСД Финанс" от 1 июля 2018 года №0107-18, которым был установлен лимит остатка наличных денег в кассе ООО "ДСД Финанс" в размере 10 млн грн, поскольку при проведении проверки он не был предоставлен фискалам, поэтому они пришли к выводу об его отсутствии на предприятии, а материалы дела "не содержат никаких объективных оснований непредоставления такого приказа во время проведения проверки и доказательств его существования на время ее проведения".

В госреестре учредителем ООО "ДСД Финанс" указана Любовь Борода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160645
 
 
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