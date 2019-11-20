 Фискальная служба оштрафовала валютный обменник на 50 миллионов

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 24 октября, которым суд отказался удовлетворить иск ООО "ДСД Финанс" к главному управлению ГФС в Киеве об отмене налоговых уведомлений-решений о применении штрафа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно судебным материалам, по итогам проведенной в декабре 2018 года фактической проверки пункта обмена валют было установлено нарушение при применении регистраторов расчетных операций.

В частности, работники ГФС обнаружили, что "ДСД Финанс" в период со 2 по 26 июля 2018 года не разработало и не утвердило порядок расчета лимита остатка наличности в кассе предприятия, "следовательно, вся наличность, которая находилась в кассе на конец рабочего дня считается сверхлимитной, лимит кассы считается нулевым, а потому за указанный период установлено превышение лимита остатка наличности в кассе на сумму 25,71 млн грн, в связи с чем к предприятию применены штрафные санкции в размере 51,42 млн грн".

Суд пришел к выводу, что "императивные нормы постановления Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года №148 по разработке и утверждению порядка оприходования наличности в кассе и порядок расчета лимита кассы с учетом норм Положения о ведении кассовых операций №148 ООО "ДСД Финанс" не выполнено".

Следовательно, суд согласился с обоснованностью решения налоговиков о наложении штрафа.

При этом суд не принял во внимание приказ ООО "ДСД Финанс" от 1 июля 2018 года №0107-18, которым был установлен лимит остатка наличных денег в кассе ООО "ДСД Финанс" в размере 10 млн грн, поскольку при проведении проверки он не был предоставлен фискалам, поэтому они пришли к выводу об его отсутствии на предприятии, а материалы дела "не содержат никаких объективных оснований непредоставления такого приказа во время проведения проверки и доказательств его существования на время ее проведения".

В госреестре учредителем ООО "ДСД Финанс" указана Любовь Борода.