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 Власти России установят тарифы для животных после мести "Аэрофлота" за провоз толстого кота

Минтранс РФ рассмотрит возможность введения доплаты за домашних животных, превышающих максимальный вес для провоза в ручной клади в самолете.

Об этом заявил заместитель российского Минтранса Александр Юрчик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму – это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает их более конкретно", – рассказал Юрчик.

Чиновник отметил, что сначала ведомство проверит, есть ли необходимость менять правила. Возможно, будет введена доплата за перевес.

Так замминистра прокомментировал предложение Объединения пассажиров установить единые нормы и возможность доплачивать за перевес животных.

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.

"Решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", – сказал Юрчик.

В начале ноября пассажир российсвкого "Аэрофлота" опубликовал пост в соцсети, рассказав, что компания потребовала сдать его кота Виктора в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы перевозки животного в салоне.

В связи с этим пассажир при досмотре подменил кота на другого, чей вес подходил по параметрам. Таким образом, он смог провести животное в салоне.

После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет. Этот случай получил широкую огласку, в сети появилась петиция в защиту "толстого кота".

Сегодня каждая авиакомпания устанавливает собственные правила перевозки домашних животных.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160644
 
 
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