 Власти России установят тарифы для животных после мести "Аэрофлота" за провоз толстого кота

Об этом заявил заместитель российского Минтранса Александр Юрчик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму – это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает их более конкретно", – рассказал Юрчик.

Чиновник отметил, что сначала ведомство проверит, есть ли необходимость менять правила. Возможно, будет введена доплата за перевес.

Так замминистра прокомментировал предложение Объединения пассажиров установить единые нормы и возможность доплачивать за перевес животных.

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.

"Решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно", – сказал Юрчик.

В начале ноября пассажир российсвкого "Аэрофлота" опубликовал пост в соцсети, рассказав, что компания потребовала сдать его кота Виктора в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы перевозки животного в салоне.

В связи с этим пассажир при досмотре подменил кота на другого, чей вес подходил по параметрам. Таким образом, он смог провести животное в салоне.

После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет. Этот случай получил широкую огласку, в сети появилась петиция в защиту "толстого кота".

Сегодня каждая авиакомпания устанавливает собственные правила перевозки домашних животных.