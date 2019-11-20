[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.09 26.45
 Энергетика
  157  0
Все про:Газ (3886) газовые переговоры (147) Газпром (1366) Еврокомиссия (541) Транзит газа (259)

 Сегодня в Брюсселе пройдет очередной раунд трехсторонних газовых консультаций

Очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам бущущего транзита газа между Украиной, Еврокомиссией и РФ уровне экспертов.

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра. Мероприятия для СМИ не предусмотрены", – сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, предыдущие технические трехсторонние консультации состоялись в Брюсселе 8 ноября, они были сфокусированы на соглашении о подключении между "Газпромом" и новым украинским газотранспортным оператором и на бронировании транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года.

В то же время дата проведения следующей трехсторонней министерской встречи по газоснабжению с участием ЕС, Украины и России все еще не определена, Еврокомиссия надеется провести ее до конца ноября.

Тем временем российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал его неприемлемым. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160642
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Евросоюз Зеленский Кабмин нормандская четверка Порошенко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх