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 "Газпром" заполнил газом вторую нитку "Турецкого потока" в обход Украины

Пуско-наладочные мероприятия газопровода "Турецкий поток" находятся на завершающем этапе, газом заполнены обе нитки трубопровода, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.

Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В российской компании также заявляют, что компрессорная станция "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Как сообщалось, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что Суд в Нидерландах 23 октября арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" – South Stream Transport B.V., которая также отвечает за строительство и управление "Турецким потоком".

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", – заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отметив, что ряд других активов российской компании в Нидерландах был арестован ранее.

В проектной компании газопровода South Stream Transport B.V. подтвердили арест акций по требованию НАК "Нафтогаз Украины", заявив, что это не повлияет на процесс строительства и работу "Турецкого потока".

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160637
 
 
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