 Минфин снизил ставку по двухлетним облигациям в гривне до 13,5% годовых

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, от размещения трехмесячных ценных бумаг поступило 127,07 млн грн, годовых облигаций – 526,34 млн грн, двухлетних ОВГЗ – на 664,57 млн грн.

Как отмечает пресс-служба Минфина, при этом удалось снизить средневзвешенные ставки доходности по всем размещенным облигациям. Так, ставки по трехмесячным ОВГЗ составили 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов), по годовым – 13,46% (на 28 б.п.), двухлетним – 13,5% (на 114 б.п.).

Как сообщалось, Минфин на аукционах неделей ранее, 12 ноября, привлек от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,9 млрд грн, в том числе благодаря размещению номинированных в долларах США двухлетних облигаций на $304,8 млн, ставку по которым удалось снизить до 4,02%.

По итогам аукционов портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 15 ноября достиг очередного рекорда в 104,9 млрд грн.