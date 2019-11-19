 Секретариат Энергосообщества одобрил закон о создании нового оператора ГТС Украины

Об этом говорится в сообщении Секретариата Энергетического сообщества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принятый закон сформировал необходимые условия для создания независимого системного оператора в соответствии с Третьим энергетическим пакетом согласно Договору об Энергетическом сообществе. После нескольких лет инерции и политической борьбы закон устранил одну из главных помех для соблюдения требований в газовом секторе и продления долгосрочного транзита газа из России", – отмечено в релизе организации.

Несмотря на то, что принятие закона является первым важным шагом, дальнейшие меры, включая подписание соглашений между компаниями и органами власти, будут приняты быстро, надеются в Энергосообществе.

Анбандлинг оператора ГТС должен быть одобрен украинским регулятором с последующей позитивной оценкой со стороны Секретариата.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.

22 ноября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрит предварительное решение о сертификации.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.