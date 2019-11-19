[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.1 26.46
 Корпоративные отношения
  63  0
Все про:бюджет (924) Укрнафта (516) платежи (136) рента (43)

 "Укрнафта" с начала года выплатила 5,9 миллиарда рентных платежей

За 10 месяцев 2019 года ПАО "Укрнафта" выплатило 5,91 млрд грн рентной платы в государственный и местные бюджеты разных уровней за пользование недрами. Из них 295,7 млн грн поступило в местные бюджеты согласно закрепленного в законодательстве механизма распределения рентной платы за добычу нефти и газа.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

За октябрь в бюджеты всех уровней "Укрнафта" оплатила 524,4 млн грн рентной платы, в том числе 26,2 млн грн - в местные бюджеты.

В 2019 году наибольшие поступления по рентной плате "Укрнафты" получили бюджеты Сумской (126,2 млн грн), Ивано-Франковской (65,1 млн грн) и Полтавской (46,4 млн грн) областей.

Поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и используются общинами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160617
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Нафтогаз Нацполиция нормандская четверка Порошенко Россия Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх