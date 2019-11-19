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 Нацбанк утвердит стратегию развития финансового сектора на 5 лет

Национальный банк Украины на днях обнародует доработанный проект новой пятилетней Стратегии развития финсектора, чтобы выйти на его утверждение в январе 2020 года.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, выступая на 20-летии Европейской бизнес-ассоциации в Киеве 19 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смолий уточнил, что в декабре будет уже финальная версия, когда бизнес подаст замечания, а в январе - презентация и утверждение.

Смолий напомнил пять ключевых приоритетов стратегии: укрепление макростабильности; содействие росту экономики, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и стимулирование инновационного развития финансового сектора.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160616
 
 
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